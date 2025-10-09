Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Uthmannring und das Adam-Ries-Gebiet rücken in den Fokus der Stadt Annaberg-Buchholz.
Der Uthmannring und das Adam-Ries-Gebiet rücken in den Fokus der Stadt Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Der Uthmannring und das Adam-Ries-Gebiet rücken in den Fokus der Stadt Annaberg-Buchholz.
Annaberg
Brennpunkt Plattenbaugebiet: Stadt im Erzgebirge entwickelt Konzept
Redakteur
Von Patrick Herrl
Die Wohngebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet stellen die Stadt vor Herausforderungen. Allen voran beim Thema Migration. Ein Konzept soll helfen. Auch die Bürger sind gefragt.

Grundschule, Hort, Kita, Ärztehaus, Nahversorgung, Busanbindung, Turnhalle, Schwimmhalle und ein Friedhof, der als Park genutzt werden kann. Strukturen, die sich nach guten Wohnbedingungen anhören. Dennoch hat Annaberg-Buchholz mit Problemen in den Wohngebieten Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet zu kämpfen. Allen voran aufgrund der...
