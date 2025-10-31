Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für das Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring und das angrenzende Adam-Ries-Gebiet soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz ein Entwicklungskonzept beschließen.
Für das Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring und das angrenzende Adam-Ries-Gebiet soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz ein Entwicklungskonzept beschließen. Bild: Ronny Küttner
Für das Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring und das angrenzende Adam-Ries-Gebiet soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz ein Entwicklungskonzept beschließen.
Für das Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring und das angrenzende Adam-Ries-Gebiet soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz ein Entwicklungskonzept beschließen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Brennpunkt Plattenbaugebiet: Stadtrat im Erzgebirge soll über Konzept entscheiden
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie können die Wohngebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet attraktiver gestaltet werden? Darüber soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz in einer Sondersitzung debattieren. Auch für die Bürgerversammlung steht ein neuer Termin.

Einwohnerrückgang, Überalterung, Migration, Wohnungsleerstand und kulturelle Spannungen: Die Plattenbaugebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet stellen die Stadt Annaberg-Buchholz vor Herausforderungen. Ein Entwicklungskonzept soll helfen, die Wohngebiete wieder lebendiger und attraktiver zu gestalten. Ursprünglich sollte der Stadtrat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
09.10.2025
2 min.
Brennpunkt Plattenbaugebiet: Stadt im Erzgebirge entwickelt Konzept
Der Uthmannring und das Adam-Ries-Gebiet rücken in den Fokus der Stadt Annaberg-Buchholz.
Die Wohngebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet stellen die Stadt vor Herausforderungen. Allen voran beim Thema Migration. Ein Konzept soll helfen. Auch die Bürger sind gefragt.
Patrick Herrl
21.10.2025
2 min.
Discounter plant Umbau im Erzgebirge
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden.
Lidl beabsichtigt, seinen Markt in Annaberg-Buchholz umzubauen. Am Donnerstag werden die Pläne öffentlich präsentiert. Ein anderes Thema im Stadtrat ist vorerst vom Tisch.
Patrick Herrl
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
Mehr Artikel