Brennpunkt Plattenbaugebiet: Stadtrat im Erzgebirge soll über Konzept entscheiden

Annaberg
Wie können die Wohngebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet attraktiver gestaltet werden? Darüber soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz in einer Sondersitzung debattieren. Auch für die Bürgerversammlung steht ein neuer Termin.
Einwohnerrückgang, Überalterung, Migration, Wohnungsleerstand und kulturelle Spannungen: Die Plattenbaugebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet stellen die Stadt Annaberg-Buchholz vor Herausforderungen. Ein Entwicklungskonzept soll helfen, die Wohngebiete wieder lebendiger und attraktiver zu gestalten. Ursprünglich sollte der Stadtrat...
