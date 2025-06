Brutale Attacke nach Festivalbesuch im Erzgebirge: So geht es dem Opfer

Das Festival „NaturGwald“ in Cunersdorf war zu Ende, als ein Gast von einem Unbekannten offenbar brutal niedergeschlagen wurde. Für den schwer verletzten Volksmusiker springen nun Kollegen ein.

Er habe mitunter noch starke Schmerzen. Noch immer muss Paul Woboda via Whatsapp die Fragen zu seinem Gesundheitszustand beantworten. Der 19-Jährige, in der erzgebirgischen Volksmusikszene bekannt als Dr Paul, lag sechs Tage in einem Chemnitzer Krankenhaus – wegen doppelten Kieferbruchs.