Brutaler Raubüberfall im Erzgebirge: Lkw-Fahrer mitten in der Nacht attackiert

Annaberg
Gegen 3 Uhr ist der Kraftfahrer auf einem Parkplatz in Ehrenfriedersdorf geweckt worden. Dann zogen ihn fünf Männer mit Gewalt aus dem Laster. Einer der Angreifer war mit einem Messer bewaffnet.
Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer ist in Ehrenfriedersdorf in der Nacht zu Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.
