BSW gründet neuen Kreisverband im Erzgebirge

Annaberg
Landtagsmitglied Ulf Lange steht an der Spitze des neuen Kreisverbands des Bündnisses Sahra Wagenknecht.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen neuen Kreisverband im Erzgebirge gegründet. Bei der Gründungsversammlung im Huthaus an der Binge in Geyer ist laut einer Mitteilung des Verbands Ulf Lange als Vorsitzender gewählt worden. Der Auerbacher sitzt für die 2024 gegründete Partei im Landtag. Als dessen Stellvertreter im neuen...
