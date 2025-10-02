Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bürgerrechtler Frank Richter stellt in Annaberg sein Buch über den Osten vor.
Bürgerrechtler Frank Richter stellt in Annaberg sein Buch über den Osten vor.
Annaberg
Büchercafé im Erzgebirge: Frank Richter geht auf Entdeckungsreise durch den Osten
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der bekannte Bürgerrechtler lässt in seinem neuen Buch mehr 50 Autoren zu Wort kommen. Sie erzählen von Menschen mit Ideen, bemerkenswerten Projekten und Begegnungsmöglichkeiten.

Ihre Buchhandlung bei Sankt Annen in Annaberg haben Almut Nitzsche und Reinhart Unger Ende September schweren Herzens geschlossen. Ganz verabschieden von ihren geliebten Büchern wollen sie sich deshalb aber nicht. Unter anderem will Almut Nitzsche das Büchercafé weiterführen, das einmal im Monat an einem Montagnachmittag in Zusammenarbeit mit...
