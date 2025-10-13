Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Sebastian Paul
Bild: Sebastian Paul
Annaberg
„Bühnengeflüster“ im Erzgebirge: Auf Entdeckungstour hinter der Bühne
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 20 Gäste hat Theaterpädagogin Asia Schreiter am Sonntag an sonst verborgene Orte im Eduard-von-Winterstein-Theater geführt. Fortsetzung folgt.

In ungewöhnlicher Mission war am Sonntag Theaterpädagogin Asia Schreiter im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz unterwegs. Nach dem großen Erfolg im Sommer, als dem Theaterpublikum zum ersten Mal auf der Naturbühne an den Greifensteine ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht worden war, ist am Sonntag das neue Format...
