„Bühnengeflüster“ im Erzgebirge: Auf Entdeckungstour hinter der Bühne

Etwa 20 Gäste hat Theaterpädagogin Asia Schreiter am Sonntag an sonst verborgene Orte im Eduard-von-Winterstein-Theater geführt. Fortsetzung folgt.

In ungewöhnlicher Mission war am Sonntag Theaterpädagogin Asia Schreiter im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz unterwegs. Nach dem großen Erfolg im Sommer, als dem Theaterpublikum zum ersten Mal auf der Naturbühne an den Greifensteine ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht worden war, ist am Sonntag das neue Format...