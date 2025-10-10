„Bühnengeflüster“ im Erzgebirge: Theater startet neues Veranstaltungsformat

Sonst verborgene Winkel im Theater entdecken? Auf der Naturbühne hatte dieses Angebot im Sommer viel Resonanz gefunden. Funktioniert das auch im Haus?

Ein Blick hinter die Kulissen: Im Sommer hat das Eduard-von-Winterstein-Theater das Experiment zum ersten Mal auf der Naturbühne an den Greifensteinen gewagt – dem Sommerquartier des Ensembles. Die Resonanz war überwältigend, sodass es am Sonntag erstmals das neue Format „Bühnengeflüster“ im Theater in Annaberg-Buchholz gibt. Ab 11 Uhr...