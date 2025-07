Bundesstraße 95 noch immer gesperrt: Schwerer Unfall verursacht hohen Sachschaden

Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen in Ehrenfriedersdorf ereignet. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Aktuell ist die B 95 nach wie vor in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist die Bundesstraße 95 im Stadtgebiet von Ehrenfriedersdorf noch immer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das hat ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitagnachmittag mitgeteilt. Nach Informationen der Beamten hat sich der Unfall am Morgen auf der Chemnitzer Straße in der Nähe der... Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist die Bundesstraße 95 im Stadtgebiet von Ehrenfriedersdorf noch immer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das hat ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitagnachmittag mitgeteilt. Nach Informationen der Beamten hat sich der Unfall am Morgen auf der Chemnitzer Straße in der Nähe der...