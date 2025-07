Bundesstraße im Erzgebirge für eine Woche voll gesperrt

Mehrere Straßensperrungen sorgen in den nächsten Tagen für weitere Verkehrseinschränkungen in der Region. So ist die B 95 in der Ortslage Bärenstein vom 4. bis zum 10. August dicht.

Mehrere Straßensperrungen sorgen in den nächsten Tagen für weitere Verkehrseinschränkungen in der Region. So wird die Bundesstraße 95 in Bärenstein für eine Woche voll gesperrt. Mehrere Straßensperrungen sorgen in den nächsten Tagen für weitere Verkehrseinschränkungen in der Region. So wird die Bundesstraße 95 in Bärenstein für eine Woche voll gesperrt.