Bundesstraße im Erzgebirge wird wegen Schachtarbeiten halbseitig gesperrt

In Annaberg-Buchholz kommt es Anfang nächster Woche zu Verkehrseinschränkungen. Auch an anderer Stelle wird in der Bergstadt gebaut.

Die Paulus-Jenisius-Straße (B 101) in Annaberg-Buchholz wird am 2. und 3. Juni halbseitig gesperrt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Grund für die Verkehrseinschränkung sind laut Stadtsprecherin Annett Flämig Schachtarbeiten, die abschnittsweise im Bereich zwischen dem Gärtnerweg und der Felix-Weise-Straße durchgeführt werden. Der...