In den Musiktheateraufführungen – wie hier im „Das Walzerparadies“ – sind viele Stimmen nötig.
In den Musiktheateraufführungen – wie hier im „Das Walzerparadies“ – sind viele Stimmen nötig.
Annaberg
Casting im Erzgebirge: Theater sucht Verstärkung für Kinderchor und Extrachor
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gerne singen und auf der Bühne stehen. Worauf es beim Casting in Annaberg-Buchholz ankommt.

Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht für kommende Theaterproduktionen junge Darsteller im Alter von 8 bis 16 Jahren für den Kinderchor sowie Erwachsene mit Gesangserfahrung für den Extrachor. „In unseren Musiktheateraufführungen gibt es viele Rollen zu besetzen“, so Theatersprecherin Eva Blaschke. Das Angebot richtet sich...
