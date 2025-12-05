Casting im Erzgebirge: Theater sucht Verstärkung für Kinderchor und Extrachor

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gerne singen und auf der Bühne stehen. Worauf es beim Casting in Annaberg-Buchholz ankommt.

Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht für kommende Theaterproduktionen junge Darsteller im Alter von 8 bis 16 Jahren für den Kinderchor sowie Erwachsene mit Gesangserfahrung für den Extrachor. „In unseren Musiktheateraufführungen gibt es viele Rollen zu besetzen", so Theatersprecherin Eva Blaschke. Das Angebot richtet sich...