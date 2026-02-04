MENÜ
Mit diesem Bild wirbt das Winterstein-Theater für den erzgebirgischen „Jedermann“. Für diese besondere Inszenierung werden noch Mitwirkende gesucht.
Mit diesem Bild wirbt das Winterstein-Theater für den erzgebirgischen „Jedermann“. Für diese besondere Inszenierung werden noch Mitwirkende gesucht. Bild: Vincent Stefan
Annaberg
Casting: Theater benötigt Verstärkung für erzgebirgischen „Jedermann“
Redakteur
Von Holk Dohle
Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sucht Mitwirkende für eine besondere Neuinszenierung. Vorerfahrung sei nicht nötig, heißt es.

Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz benötigt Verstärkung für den erzgebirgischen „Jedermann“. Für die besondere Neuinszenierung des Theaterstücks von Hugo von Hofmannsthal werden theaterbegeisterte Menschen gesucht, die Lust haben, beim „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ in der St. Annenkirche mitzuwirken....
Mehr Artikel