Casting: Theater benötigt Verstärkung für erzgebirgischen „Jedermann“

Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sucht Mitwirkende für eine besondere Neuinszenierung. Vorerfahrung sei nicht nötig, heißt es.

Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz benötigt Verstärkung für den erzgebirgischen „Jedermann“. Für die besondere Neuinszenierung des Theaterstücks von Hugo von Hofmannsthal werden theaterbegeisterte Menschen gesucht, die Lust haben, beim „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ in der St. Annenkirche mitzuwirken....