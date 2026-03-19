Club-Feeling im Erzgebirge: Elterlein tanzt

Annaberg
Der Freizeitclub lädt in die „Goldene Sonne“ ein. Die Djs kommen aus Annaberg-Buchholz.
In eine große Disco verwandelt sich am Sonnabend der Saal der „Goldenen Sonne“ in Elterlein. Der Freizeitclub Elterlein lädt zur siebenten Auflage von „Elterlein tanzt!“ ein. Für das passende Club-Feeling sorgen die „Beat Deejays“ aus Annaberg-Buchholz. Im Mittelpunkt steht laut Freizeitclubchef Florian May die Musik der 2000er- und...
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