MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld.
Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld.
Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Annaberg
Dachdecker-Mindestlohn im Erzgebirge: Ein Blick auf die Details
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Januar haben Dachdecker im Erzgebirgskreis mehr in der Tasche. Der neue Mindestlohn bringt 100 Euro mehr im Monat.

Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld. Nach Angaben der IG Bau beträgt der Mindestlohn für Gesellen jetzt 16,60 Euro pro Stunde. Ungelernte Kräfte erhalten mindestens 14,96 Euro pro Stunde. Andreas Herrmann von der IG Bau Südwestsachsen rechnet für Vollzeitkräfte mit rund 100 Euro mehr im Monat. Die Gewerkschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
12.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Kreisverwaltung gibt Sprechzeiten zum Jahreswechsel bekannt
Über die Feiertage gelten für die Landkreisverwaltung spezielle Sprechzeiten.
Die Landkreisverwaltung des Erzgebirgskreises passt ihre Sprechzeiten zum Jahreswechsel an. Die Mitarbeiter sind an ausgewählten Tagen erreichbar. Welche Tage das sind.
Holk Dohle
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
15.12.2025
2 min.
Saison-Kurzarbeitergeld sichert Baubeschäftigten im Erzgebirgskreis auch im Winter stabiles Einkommen
Das „Saison-Kurzarbeitergeld“ soll Stellen im Baugewerbe auch im Winter sichern.
Das Saison-Kurzarbeitergeld schützt Beschäftigte aus dem Baugewerbe im Winter vor Verdienstausfällen. Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen müssen.
Luisa Ederle
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
Mehr Artikel