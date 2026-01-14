Dachdecker-Mindestlohn im Erzgebirge: Ein Blick auf die Details

Seit Januar haben Dachdecker im Erzgebirgskreis mehr in der Tasche. Der neue Mindestlohn bringt 100 Euro mehr im Monat.

Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen seit Januar mehr Geld. Nach Angaben der IG Bau beträgt der Mindestlohn für Gesellen jetzt 16,60 Euro pro Stunde. Ungelernte Kräfte erhalten mindestens 14,96 Euro pro Stunde. Andreas Herrmann von der IG Bau Südwestsachsen rechnet für Vollzeitkräfte mit rund 100 Euro mehr im Monat. Die Gewerkschaft...