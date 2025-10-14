Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Dach der Grundschule in Elterlein ist zunächst erst einmal notdürftig gesichert worden.
Bild: Ronny Küttner
Das Dach der Grundschule in Elterlein ist zunächst erst einmal notdürftig gesichert worden.
Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Dachschaden im Erzgebirge: Muss nun doch ein Gericht entscheiden?
Redakteur
Von Kjell Riedel
Beim Aufbau einer Photovoltaik-Anlage ist das Dach der Grundschule in Elterlein beschädigt worden. Noch immer gibt es keine Einigung über Art und Umfang der Instandsetzung. Nun hat die Stadt einen Anwalt eingeschaltet.

Ausgang weiter offen: Nachdem im vergangenen Frühjahr bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Grundschule in Elterlein das Dach beschädigt worden war, sollte eigentlich ein Schiedsverfahren Klarheit über die weiteren Schritte bringen. Ziel war es, außergerichtlich zu klären, in welchem Umfang die Auer Firma Clen-Solar als...
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
04.06.2025
3 min.
Schäden an Schule im Erzgebirge: Solarfirma lehnt Forderung der Stadt ab
Wie es mit dem Dach der Elterleiner Grundschule weitergeht, ist jetzt ein Fall für ein Schiedsverfahren.
Beim Aufbau einer Photovoltaik-Anlage ist das Dach der Grundschule Elterlein beschädigt worden. Zum Umfang der nötigen Instandsetzungsarbeiten gehen die Meinungen weit auseinander. Wie es nun weitergeht.
Kjell Riedel
25.08.2025
2 min.
Airbag-Hersteller aus dem Erzgebirge hilft bei Turnhallen-Sanierung
Michael Kurt und Castellano Vincenzo von der Firma Joyson helfen beim Sanieren der Turnhalle.
Mitarbeiter des Elterleiner Werks der Joyson Safety Systems Sachsen GmbH sind derzeit außerhalb ihrer eigentlichen Jobs tätig. Was es damit auf sich hat.
Kjell Riedel
