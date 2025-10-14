Dachschaden im Erzgebirge: Muss nun doch ein Gericht entscheiden?

Beim Aufbau einer Photovoltaik-Anlage ist das Dach der Grundschule in Elterlein beschädigt worden. Noch immer gibt es keine Einigung über Art und Umfang der Instandsetzung. Nun hat die Stadt einen Anwalt eingeschaltet.

Ausgang weiter offen: Nachdem im vergangenen Frühjahr bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Grundschule in Elterlein das Dach beschädigt worden war, sollte eigentlich ein Schiedsverfahren Klarheit über die weiteren Schritte bringen. Ziel war es, außergerichtlich zu klären, in welchem Umfang die Auer Firma Clen-Solar als... Ausgang weiter offen: Nachdem im vergangenen Frühjahr bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Grundschule in Elterlein das Dach beschädigt worden war, sollte eigentlich ein Schiedsverfahren Klarheit über die weiteren Schritte bringen. Ziel war es, außergerichtlich zu klären, in welchem Umfang die Auer Firma Clen-Solar als...