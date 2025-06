Dank Erbschaft für Stadt im Erzgebirge: Kinder bekommen neue Spielgeräte

Der ehemalige Postamtsleiter von Geyer hat der Stadt gut 84.000 Euro hinterlassen. Doch es gab eine Bedingung. Nun war die Freude für die Kita-Kinder groß.

Da war die Freude groß: Zum ersten Mal durften die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Bingegeister“ in Geyer in dieser Woche neue Spielgeräte im Außengelände erobern. Dass diese nun dort stehen, ist einer Erbschaft zu verdanken, die der Stadt zuteil wurde. Und zwar von einem Mann, der jahrzehntelang als Postamtsleiter in Geyer...