Das Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz lädt am 23. Januar zum Tag der offenen Tür ein

Das Bildungszentrum gewährt einen Blick hinter die Kulissen: Es präsentieren sich Grund- und Oberschule sowie Hort mit Mitmachstationen und Beratung.

Das Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz öffnet am 23. Januar seine Türen für die Öffentlichkeit. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr präsentieren sich der Vorschulkindergarten, die Grund- sowie die Oberschule und der Hort. Die Besucher erwartet ein Einblick in die pädagogische Arbeit und die Räumlichkeiten der Einrichtung. Die...