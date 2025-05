„Das Gedenken darf nicht verstummen“: Stadt setzt Zeichen der Mahnung und Hoffnung

In Annaberg-Buchholz ist am Donnerstag an das Ende des Todesmarsches vor 80 Jahren und die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert worden.

