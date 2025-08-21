Das gibt’s nur im Erzgebirge: Warum vor dem Wünsche-Haus der „Freien Presse“ eine lange Schlange steht

Märchenprinz Pavel Trávníček ist auch beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz der ungekrönte Publikumsliebling. Am Donnerstag gab es einen Ansturm.

Eine Menschenmenge vorm „Freie Presse"-Haus am Donnerstagnachmittag in Annaberg. Verantwortlich dafür der ungekrönte Publikumsliebling des Festivals: Schauspieler Pavel Trávníček – der Märchenprinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Er hatte zur Autogrammstunde seine Autobiografie „Drei Haselnüsse für den Prinzen"...