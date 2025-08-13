Das gibt’s nur im Erzgebirge: Wo Kinder ihren eigenen Trickfilm drehen können

Anlässlich des Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz laden zehn märchenhafte Workshops kleine und große Gäste zum Mitmachen ein. Die Plätze sind allerdings stark begrenzt.

Wenn sich am 20. August in Annaberg-Buchholz der Vorhang für das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix hebt, dürfen sich kleine und große Gäste auch abseits der vier großen Kinoleinwände auf besondere Erlebnisse freuen – bei zehn kreativen Workshops.