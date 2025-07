Das gibt’s nur im Erzgebirge: Wo sich eine Baustelle in eine Burg verwandelt

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitung für das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix auf Hochtouren. Warum dabei eine Innenstadt zur Herausforderung wird.

Noch sechs Wochen. Dann wird es wieder märchenhaft in Annaberg-Buchholz. Vom 20. bis 24. August erlebt das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix seine vierte Auflage. Hinter den Kulissen wird nicht nur fleißig am Programm gearbeitet. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen, damit sich Annaberg-Buchholz auch optisch in eine Märchenstadt...