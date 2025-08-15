Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Oldtimer- und Motorradtreffen, ein Kreativtag und Stadtfeste

Vereinschef Marcus Ehnert bei einer früheren Auflage des Treffens an der Alten Ziegelei.
Vereinschef Marcus Ehnert bei einer früheren Auflage des Treffens an der Alten Ziegelei. Bild: Ralf Wendland
Vereinschef Marcus Ehnert bei einer früheren Auflage des Treffens an der Alten Ziegelei.
Vereinschef Marcus Ehnert bei einer früheren Auflage des Treffens an der Alten Ziegelei. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Oldtimer- und Motorradtreffen, ein Kreativtag und Stadtfeste
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge wird dieses Wochenende viel geboten. Es gibt jede Menge zu entdecken und genügend Feste zum Feiern: Die „Freie Presse“ hat sechs Ausflugstipps für die ganze Familie.

Die Sommerferien sind vorbei und das Wochenende lockt mit vielen Veranstaltungen ins Erzgebirge. Laut Vorhersage mit dem perfekten Wetter: Sonnig und nicht zu heiß. Die „Freie Presse“ hat sechs Tipps.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
24.07.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Dorffest, „Wind, Sand & Sterne“-Abschied, Mineralienbörse
Festzelt Reukersdorf: 2022 sorgten dort Sigmund Spiegelhauer mit Ingrid und Heiner Stephani für Stimmung. Dieses Jahr sind die „Zwee Maarsäcken“ aus Drebach zu Gast.
Vor allem musikalisch wird am Wochenende viel im Erzgebirge geboten. In einem Fall nimmt sogar eine Kultband Abschied von der Bühne. Fünf Ausflugstipps.
unserer Redaktion
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
14.08.2025
3 min.
MZ-Sommertreffen im Erzgebirge: Gastgeber holen sich Verstärkung aus dem Zirkus
Die Gastgeber, zu denen neben dem MC MZ Zschopau auch Mitglieder Simsoncrew Erzgebirge gehören, haben den neuen Ausschankwagen am Mittwoch aufgebaut.
Mehr als 1000 Motorrad- und Mopedfahrer werden am Wochenende im Großolbersdorfer Ortsteil Hohndorf erwartet. Damit es ausreichend Verpflegung gibt, haben Mitglieder des MC MZ Zschopau einen großen Anhänger umfunktioniert.
Andreas Bauer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel