Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Oldtimer- und Motorradtreffen, ein Kreativtag und Stadtfeste

Im Erzgebirge wird dieses Wochenende viel geboten. Es gibt jede Menge zu entdecken und genügend Feste zum Feiern: Die „Freie Presse“ hat sechs Ausflugstipps für die ganze Familie.

Die Sommerferien sind vorbei und das Wochenende lockt mit vielen Veranstaltungen ins Erzgebirge. Laut Vorhersage mit dem perfekten Wetter: Sonnig und nicht zu heiß. Die „Freie Presse“ hat sechs Tipps. Die Sommerferien sind vorbei und das Wochenende lockt mit vielen Veranstaltungen ins Erzgebirge. Laut Vorhersage mit dem perfekten Wetter: Sonnig und nicht zu heiß. Die „Freie Presse“ hat sechs Tipps.