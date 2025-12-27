Das ist zwischen den Jahren im Erzgebirge los: Innernachtsparty, Wintermarkt und Lichtlfahrten

Nach dem Weihnachtsfest und vor Silvester im Erzgebirge noch nichts vor? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, was sich in der Region unternehmen lässt: vom Ausflug bis zur Party.

Mit Fackeln zur Talsperre: Zur ersten Fackelwanderung in diesem Winter lädt der Fremdenverkehrsverein Carlsfeld für den 28. Dezember ein. Start ist 18 Uhr am Bürgerhaus „Grüner Baum“. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Gewandert wird über die Mauerkrone der Talsperre Carlsfeld bis zur Blockhütte, wo es am Lagerfeuer heiße Getränke... Mit Fackeln zur Talsperre: Zur ersten Fackelwanderung in diesem Winter lädt der Fremdenverkehrsverein Carlsfeld für den 28. Dezember ein. Start ist 18 Uhr am Bürgerhaus „Grüner Baum“. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Gewandert wird über die Mauerkrone der Talsperre Carlsfeld bis zur Blockhütte, wo es am Lagerfeuer heiße Getränke...