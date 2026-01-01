Das sind die schönsten Silvesterfeuerwerk-Bilder aus dem Erzgebirge

Annaberg
Mit Feuerwerk, Glockengeläut und musikalischen Traditionen haben die Menschen im Erzgebirge das neue Jahr 2026 begrüßt. Sogar ein Konzert gab es.
Mit lauten Böllern, bunten Raketen, aber auch ruhigeren Tönen haben die Erzgebirger das neue Jahr 2026 in der Nacht zum Donnerstag begrüßt. Die „Freie Presse“ war mit dabei und hat die schönsten Fotos zusammengestellt.
