MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Sebastian Paul
Bild: Sebastian Paul
 5 Bilder
Annaberg
Das sind die schönsten Silvesterfeuerwerk-Bilder aus dem Erzgebirge
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Feuerwerk, Glockengeläut und musikalischen Traditionen haben die Menschen im Erzgebirge das neue Jahr 2026 begrüßt. Sogar ein Konzert gab es.

Mit lauten Böllern, bunten Raketen, aber auch ruhigeren Tönen haben die Erzgebirger das neue Jahr 2026 in der Nacht zum Donnerstag begrüßt. Die „Freie Presse“ war mit dabei und hat die schönsten Fotos zusammengestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.01.2026
 9 Bilder
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
13:00 Uhr
2 min.
Bekannter Musiker nimmt Zuhörer am Neujahrstag mit auf Tour durch das Erzgebirge
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge.
Mit seinen Orgelfahrten begeistert Frauenkirchen-Kantor Matthias Grünert Jahr für Jahr ein breites Publikum. Auf drei Orgeln zeigt er am 1. Januar sein Können.
Kjell Riedel
10:41 Uhr
2 min.
Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall".
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.
27.12.2025
4 min.
Das ist zwischen den Jahren im Erzgebirge los: Innernachtsparty, Wintermarkt und Lichtlfahrten
Der Oelsnitzer Wintermarkt zieht – wie hier 2024 – Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an.
Nach dem Weihnachtsfest und vor Silvester im Erzgebirge noch nichts vor? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, was sich in der Region unternehmen lässt: vom Ausflug bis zur Party.
unseren Redakteuren
11:32 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Dutzende Menschen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
Mehr Artikel