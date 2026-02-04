MENÜ
Ein ähnliches Auto wie dieses ist im Erzgebirge gestohlen worden.
Ein ähnliches Auto wie dieses ist im Erzgebirge gestohlen worden.
Annaberg
„Das waren Profis“ – Diebe stehlen Ami-Pickup im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Von einem Firmengelände in Schwarzbach ist ein Dodge Ram verschwunden. Der Inhaber geht nicht davon aus, den Wagen wiederzusehen.

„Wir machen das seit 30 Jahren, aber so etwas ist uns noch nicht passiert.“ So kommentiert Jan Rodmann, was sich vor einigen Tagen auf dem Gelände seiner Auto-Werkstatt im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach zugetragen hat. Da verschwand ein Dodge Ram 1500 von einem Platz für Gebrauchtfahrzeuge. Der Firmenchef geht davon aus, dass der...
