Der Countdown für das größte Wandertreffen Europas im Erzgebirge läuft

Vom 20. bis 27. September 2026 sind die Erzgebirger Gastgeber für die Eurorando. Tausende Wanderer aus ganz Europa werden erwartet, um eine Woche lang Natur und Kultur auf beiden Seiten des Erzgebirges zu erleben.

Der Countdown läuft: In einem Jahr werden im Erzgebirge die Wanderschuhe für die Eurorando geschnürt. Vom 20. bis 27. September 2026 sind die Erzgebirger Gastgeber für das größte Wandertreffen Europas. Zum ersten Mal findet die Eurorando in einer grenzüberschreitenden Region zwischen Fichtelberg und Keilberg statt. Im Mittelpunkt steht die... Der Countdown läuft: In einem Jahr werden im Erzgebirge die Wanderschuhe für die Eurorando geschnürt. Vom 20. bis 27. September 2026 sind die Erzgebirger Gastgeber für das größte Wandertreffen Europas. Zum ersten Mal findet die Eurorando in einer grenzüberschreitenden Region zwischen Fichtelberg und Keilberg statt. Im Mittelpunkt steht die...