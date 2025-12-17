„Der Film geht ans Herz“ – Fernseh-Doku über neue Pyramide am Fichtelberg

Nach 50 Jahren hatte die alte Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt ausgedient und wurde durch eine neue ersetzt. Darüber haben zwei Erzgebirger einen Film gedreht. Wie der bei einer Vorabpräsentation ankam, und wann er im TV zu sehen ist.

Sie ist ein Schmuckstück: die neue Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt. Ihre Entstehung konnten nicht nur die Leser der „Freien Presse" verfolgen, sie ist auch Thema einer Dokumentation des MDR-Fernsehens.