Brigitte Roscher beim Aufbau der neuen Pyramide. Sie spielt in der Doku eine Hauptrolle.
Brigitte Roscher beim Aufbau der neuen Pyramide. Sie spielt in der Doku eine Hauptrolle. Bild: Ronny Küttner
Die neue Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt. Sie wurde der alten nachempfunden.
Die neue Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt. Sie wurde der alten nachempfunden. Bild: Kjell Riedel
Im „Wiesenthaler K3“ wurde die Doku „Die Pyramide von Oberwiesenthal“ vorab präsentiert. Diese Szene des Films entstand in der Werkstatt von Holzbildhauer Ronny Tschierske in Frohnau.
Im „Wiesenthaler K3“ wurde die Doku „Die Pyramide von Oberwiesenthal“ vorab präsentiert. Diese Szene des Films entstand in der Werkstatt von Holzbildhauer Ronny Tschierske in Frohnau. Bild: MDR/Marco Prosch
Mario Unger-Reißmann (l.) und Martin Reißmann haben die Doku über die Pyramide gedreht. Brigitte Roscher kam dabei eine Hauptrolle zu.
Mario Unger-Reißmann (l.) und Martin Reißmann haben die Doku über die Pyramide gedreht. Brigitte Roscher kam dabei eine Hauptrolle zu. Bild: MDR/Marco Prosch
Wie schon auf der alten Pyramide diente die junge Brigitte Roscher als Vorlage für die Figur des Beerweibls.
Wie schon auf der alten Pyramide diente die junge Brigitte Roscher als Vorlage für die Figur des Beerweibls. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
„Der Film geht ans Herz“ – Fernseh-Doku über neue Pyramide am Fichtelberg
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 50 Jahren hatte die alte Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt ausgedient und wurde durch eine neue ersetzt. Darüber haben zwei Erzgebirger einen Film gedreht. Wie der bei einer Vorabpräsentation ankam, und wann er im TV zu sehen ist.

Sie ist ein Schmuckstück: die neue Pyramide auf dem Oberwiesenthaler Markt. Ihre Entstehung konnten nicht nur die Leser der „Freien Presse“ verfolgen, sie ist auch Thema einer Dokumentation des MDR-Fernsehens.
Mehr Artikel