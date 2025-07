Der Fluch von Google und Co. – Wohnsiedlung im Erzgebirge wird zum heißen Pflaster

In Jahnsbach wird eine Trinkwasserleitung erneuert. Dafür wurde eine Staatsstraße gesperrt. Das hat drastische Folgen für die Menschen in der Umgebung. Und nun dauert das Ganze auch noch länger.

Eigentlich genießen sie in Jahnsbach die Ruhe. Die Leute in der Wohnsiedlung Oberwiesen und im neuen Wohngebiet Oberwiesen II. Doch seit einiger Zeit ist in dem idyllischen Viertel an Ruhe nicht mehr zu denken. Die Gegend ist eher zum heißen Pflaster geworden.