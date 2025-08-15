Der Zauber beginnt: Annaberg verwandelt sich in eine Märchenstadt

An der Sankt-Annen-Kirche hängt wieder der leuchtend gelbe Rapunzelzopf. Weithin sichtbares Zeichen, dass in wenigen Tagen das Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Auch am Rathaus hat sich etwas getan.

Der Zauber beginnt: Weithin ist seit Freitagmittag sichtbar, dass in wenigen Tagen in Annaberg das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Der leuchtend gelbe Rapunzelzopf ziert wieder den Turm der Sankt-Annen-Kirche. Malte Eckstein, der gerade im Erzhammer sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und Uwe Moule vom Erzhammer haben... Der Zauber beginnt: Weithin ist seit Freitagmittag sichtbar, dass in wenigen Tagen in Annaberg das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Der leuchtend gelbe Rapunzelzopf ziert wieder den Turm der Sankt-Annen-Kirche. Malte Eckstein, der gerade im Erzhammer sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und Uwe Moule vom Erzhammer haben...