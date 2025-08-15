Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Freitagmittag ziert der 25 Meter lange Rapunzelzopf die Annenkirche in Annaberg.
Seit Freitagmittag ziert der 25 Meter lange Rapunzelzopf die Annenkirche in Annaberg. Bild: Patrick Herrl
Seit Freitagmittag ziert der 25 Meter lange Rapunzelzopf die Annenkirche in Annaberg.
Seit Freitagmittag ziert der 25 Meter lange Rapunzelzopf die Annenkirche in Annaberg. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
Der Zauber beginnt: Annaberg verwandelt sich in eine Märchenstadt
Von Antje Flath und Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Sankt-Annen-Kirche hängt wieder der leuchtend gelbe Rapunzelzopf. Weithin sichtbares Zeichen, dass in wenigen Tagen das Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Auch am Rathaus hat sich etwas getan.

Der Zauber beginnt: Weithin ist seit Freitagmittag sichtbar, dass in wenigen Tagen in Annaberg das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix beginnt. Der leuchtend gelbe Rapunzelzopf ziert wieder den Turm der Sankt-Annen-Kirche. Malte Eckstein, der gerade im Erzhammer sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und Uwe Moule vom Erzhammer haben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
07.08.2025
4 min.
Märchenfilmfestival im Erzgebirge – verzaubert es die Annaberger?
Auf dem Turm der Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz bereitet Marit Melzer den Aufgang bereits für Fabulix vor. Dazu kommen wird noch ein Rapunzel-Zopf.
Das Märchenfilmfestival Fabulix steht vor der Tür. Wie blicken die Annaberger auf das Großevent? Was möchte die Stadt damit bewirken? Und warum sind nicht alle Händler zufrieden?
Caspar Leder
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
3 min.
Sie wollen nur spielen? Warum im Erzgebirge zwei Männeln bei der „Freien Presse“ einziehen
„Freie Presse“-Reporter Kjell Riedel (l.) und Patrick Herrl bei Fabulix-Vorbereitungen.
Die „Freie Presse“ verwandelt sich beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in ein Haus der Wünsche. Es gibt an den fünf Tagen dort zauberhafte Dinge zu erleben.
Antje Flath
Mehr Artikel