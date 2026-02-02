Deutschpop-Band kommt erneut ins Erzgebirge

Anfang März steht „Lebendig“ in Elterlein auf der Bühne. Tickets gibt es bei der „Freien Presse“.

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr macht die Band „Lebendig“ 2026 erneut in Elterlein Station. Am 6. März steht sie ab 19 Uhr auf der Bühne im Bürgerhaus „Goldene Sonne“. Veranstalter ist wieder der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. Tickets für den Auftritt der 2015 im mittelhessischen Gießen gegründeten Deutschpop-Band gibt...