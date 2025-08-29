Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Die Menschen haben ihr Herz aufgemacht“ – Überzeugt das Erzgebirge die Berliner?

Damit hätten sie nie im Leben gerechnet: Katharina Wortberg-Jäger und ihr Mann Philipp Jäger wurden selbst auf der Straße erkannt. Sie waren die Protagonisten des „Erzperiments“.
Damit hätten sie nie im Leben gerechnet: Katharina Wortberg-Jäger und ihr Mann Philipp Jäger wurden selbst auf der Straße erkannt. Sie waren die Protagonisten des „Erzperiments“.
Annaberg
„Die Menschen haben ihr Herz aufgemacht“ – Überzeugt das Erzgebirge die Berliner?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreieinhalb Wochen Zeit hatte das Team der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, um Großstädter von der tiefsten Provinz zu überzeugen. Neben Klicks ging’s bei diesem ungewöhnlichen Projekt um viel, viel mehr.

Wer bleibt schon freiwillig in Berlin – wenn er das Erzgebirge kennt. Dreieinhalb „Erzperiment“-Wochen Zeit hatte das Team der Wirtschaftsförderung um Daniel Schalling und Sabine Schulze-Schwarz, um eine junge Berliner Familie mit der tiefsten Provinz zu beeindrucken. Spoiler: Die Erzgebirger gaben alles und das 24/7 – also gefühlt...
