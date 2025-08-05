Die Olsenbande erobert das Erzgebirge: Warum Schatzsuche nicht nur Männersache ist

Annaberg
Kriminalkomödie aus dem Erzgebirge: Bei den Greifenstein-Festspielen bewegen sich Egon, Benny und Kjeld auf den Spuren Karl Stülpners. Ein Spiel mit Klischees, Legenden und Traditionen.
Leuchtend pinkes Kleid, darüber einen auffällig gemusterten bunten Sommermantel, weiße Absatzschuhe und einen breitkrempigen Hut über der wallenden Lockenpracht. In blasserem Rosa gehalten und mit weißen Margeriten umrandet. Dazu eine schrille Stimme, die auch dem friedlichsten Ehemann das Willkommens-bierchen verdirbt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.