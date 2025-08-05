Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die erzgebirgische Version der Olsenbande: Hans B. Götzfried als Egon, Marvin Thiede als Benny und Rouven Klischies als Kjeld.
Die erzgebirgische Version der Olsenbande: Hans B. Götzfried als Egon, Marvin Thiede als Benny und Rouven Klischies als Kjeld. Bild: Robby Schubert
Die erzgebirgische Version der Olsenbande: Hans B. Götzfried als Egon, Marvin Thiede als Benny und Rouven Klischies als Kjeld.
Die erzgebirgische Version der Olsenbande: Hans B. Götzfried als Egon, Marvin Thiede als Benny und Rouven Klischies als Kjeld. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Die Olsenbande erobert das Erzgebirge: Warum Schatzsuche nicht nur Männersache ist
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriminalkomödie aus dem Erzgebirge: Bei den Greifenstein-Festspielen bewegen sich Egon, Benny und Kjeld auf den Spuren Karl Stülpners. Ein Spiel mit Klischees, Legenden und Traditionen.

Leuchtend pinkes Kleid, darüber einen auffällig gemusterten bunten Sommermantel, weiße Absatzschuhe und einen breitkrempigen Hut über der wallenden Lockenpracht. In blasserem Rosa gehalten und mit weißen Margeriten umrandet. Dazu eine schrille Stimme, die auch dem friedlichsten Ehemann das Willkommens-bierchen verdirbt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
14.07.2025
1 min.
Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge
Am 3. August feiert „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ Premiere.
Am 3. August feiert das Schauspiel „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ Premiere bei den Greifenstein-Festspielen. Der Kartenvorverkauf läuft schon „mächtig gewaltig“.
Holk Dohle
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
02.08.2025
4 min.
Mächtig gewaltig: Die Olsenbande sucht im Erzgebirge nach dem Stülpnerschatz
Mächtig gewaltig! Die Olsenbande im Erzgebirge: Egon (Hans B. Götzfried, Mitte) erläutert Benny (Marvin Thiede, links) und Kjeld (Rouven Klischies) seinen todsicheren Plan.
Dramaturg Marco Süß hat die beliebten Filme als Vorlage für eine Komödie genutzt, die viel Lokalkolorit bietet. Die Neugier beim Publikum ist groß. Das darf sich auch auf ein Wiedersehen freuen.
Antje Flath
Mehr Artikel