Die Roten Engel vom Fichtelberg – Vor dem Skispaß waren sie längst auf der Piste

Sieben Frauen und Männer betreuen in diesem Winter das Skigebiet von Oberwiesenthal. Sie achten auf winzige Details.

Noch bevor sich der erste Lift dreht, waren sie längst auf der Piste. Am Fichtelberg sorgen sieben speziell ausgebildete Skiwächter auch in dieser Saison für Sicherheit: Sie kontrollieren die Pisten und Absperrungen. Und sie checken die Polster an Liftstützen und Skikanonen sowie die Zäune.