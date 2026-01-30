MENÜ
Martin Franke, Anton Porstmann, Ben Götzel und Thomas Biedermann aus dem Erzgebirge haben an der Weiterbildung im Gletscherskigebiet Zugspitze teilgenommen.
Laut „Stiftung Sicherheit im Skisport“ sind rund 250 Rote Engel im Einsatz. 60 Skigebiete deutschlandweit werden von ihnen betreut.
Eine Skiwachtkraft muss regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen.
Die Skiwächter müssen hohe Anforderungen erfüllen.
Annaberg
Die Roten Engel vom Fichtelberg – Vor dem Skispaß waren sie längst auf der Piste
Von Katrin Kablau
Sieben Frauen und Männer betreuen in diesem Winter das Skigebiet von Oberwiesenthal. Sie achten auf winzige Details.

Noch bevor sich der erste Lift dreht, waren sie längst auf der Piste. Am Fichtelberg sorgen sieben speziell ausgebildete Skiwächter auch in dieser Saison für Sicherheit: Sie kontrollieren die Pisten und Absperrungen. Und sie checken die Polster an Liftstützen und Skikanonen sowie die Zäune.
