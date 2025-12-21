MENÜ
  • Die schönsten Bilder von der großen Bergparade in Annaberg-Buchholz: Tausende Besucher säumen Straßen

Annaberg
Die schönsten Bilder von der großen Bergparade in Annaberg-Buchholz: Tausende Besucher säumen Straßen
Von Thomas Wittig
Mehr als 1100 Trachtenträger aus vier Bundesländern und Tschechien marschieren durch die Erzgebirgshauptstadt. Die große Anzahl der angereisten Besucher sorgt im Vorfeld für Stau auf der B 95.

Das war für viele der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit im Erzgebirge: die große Bergparade am 4. Advent in Annaberg-Buchholz. Bei nahezu perfektem Wetter für eine solche Veranstaltung sind am Sonntagnachmittag mehr als 1100 Trachtenträger, darunter schätzungsweise 300 Bergmusiker, vom Wolkensteiner Tor aus in die Annaberger Innenstadt und...
