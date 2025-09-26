Die Uhr tickt wieder in der Annaberger Innenstadt

Keine Zeiger an der Rathausuhr. Kein Läuten der Glocken im Turm. Neun Tage stand die Zeit still im Zentrum der Kreisstadt. Bis Donnerstagabend.

Neun Tage lang stand die Zeit still in der Annaberger Innenstadt. Seit Donnerstagabend tickt sie wieder, die Rathausuhr am Markt. Mithilfe der Drehleiter der Buchholzer Feuerwehr wurden gegen 20 Uhr die Zeiger in 18 Metern Höhe wieder montiert und anschließend das Uhrwerk in Gang gesetzt. Vor etwas mehr als einer Woche waren der 90 Zentimeter...