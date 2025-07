Diebe im Erzgebirge unterwegs

Gleich mehrere Diebstähle sind der Polizei am Wochenende im Erzgebirge gemeldet worden. So haben unbekannte Täter von einem auf dem Freigelände eines Autohauses in Gelenau abgestellten Neuwagen VW T7 Multivan alle vier originalen Laufräder im Wert von insgesamt rund 4000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug wurde auf Ziegelsteinen abgesetzt... Gleich mehrere Diebstähle sind der Polizei am Wochenende im Erzgebirge gemeldet worden. So haben unbekannte Täter von einem auf dem Freigelände eines Autohauses in Gelenau abgestellten Neuwagen VW T7 Multivan alle vier originalen Laufräder im Wert von insgesamt rund 4000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug wurde auf Ziegelsteinen abgesetzt...