Diebstahl im Erzgebirge: E-Bike aus Keller gestohlen

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus in Annaberg-Buchholz. Noch sind nicht alle Details dazu ermittelt.

Annaberg-Buchholz. Mit einem Diebstahl in Annaberg-Buchholz beschäftigt sich derzeit die dortige Polizei. Nach Angaben der Beamten beläuft sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf einem bisher noch nicht ermittelten Weg Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Haldenstraße in Annaberg. In der Folge wurde laut Polizeibericht zunächst gewaltsam das Schloss eines Kellers aufgebrochen. Nachdem der oder die Täter in das hinter dem Schloss befindliche Kellerabteil eingedrungen waren, entwendeten sie ein E-Bike der Marke „Giant“ samt des dazugehörigen Lagegerätes. Den Gesamtwert der Beute beziffert die Polizei auf von 4200 Euro. (af)