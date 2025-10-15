Dorf im Erzgebirge erlebt nach mehr als zehn Jahren Pause wieder eine Kirmes

Annaberg
Der neue Eventverein Crottendorf lädt erstmals seit Langem zur Kirmes im Ort ein. Es gibt auch Live-Musik im beheizten Festzelt. Warum am Sonntag noch ein Shuttlebus fährt.
Nach mehr als zehn Jahren Pause soll es in Crottendorf wieder eine Kirmes geben. Dahinter steht ein neuer Verein: der Eventverein Crottendorf. Das von Freitag bis Sonntag geplante Programm im Park soll laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Christian Kühn über das klassische Kirmes-Angebot hinausgehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.