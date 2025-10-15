Dorf im Erzgebirge erlebt nach mehr als zehn Jahren Pause wieder eine Kirmes

Der neue Eventverein Crottendorf lädt erstmals seit Langem zur Kirmes im Ort ein. Es gibt auch Live-Musik im beheizten Festzelt. Warum am Sonntag noch ein Shuttlebus fährt.

Nach mehr als zehn Jahren Pause soll es in Crottendorf wieder eine Kirmes geben. Dahinter steht ein neuer Verein: der Eventverein Crottendorf. Das von Freitag bis Sonntag geplante Programm im Park soll laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Christian Kühn über das klassische Kirmes-Angebot hinausgehen. Nach mehr als zehn Jahren Pause soll es in Crottendorf wieder eine Kirmes geben. Dahinter steht ein neuer Verein: der Eventverein Crottendorf. Das von Freitag bis Sonntag geplante Programm im Park soll laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Christian Kühn über das klassische Kirmes-Angebot hinausgehen.