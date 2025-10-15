Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von Freitag bis Sonntag wird zur Kirmes nach Crottendorf eingeladen.
Von Freitag bis Sonntag wird zur Kirmes nach Crottendorf eingeladen. Bild: Ronny Küttner
Von Freitag bis Sonntag wird zur Kirmes nach Crottendorf eingeladen.
Von Freitag bis Sonntag wird zur Kirmes nach Crottendorf eingeladen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Dorf im Erzgebirge erlebt nach mehr als zehn Jahren Pause wieder eine Kirmes
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Eventverein Crottendorf lädt erstmals seit Langem zur Kirmes im Ort ein. Es gibt auch Live-Musik im beheizten Festzelt. Warum am Sonntag noch ein Shuttlebus fährt.

Nach mehr als zehn Jahren Pause soll es in Crottendorf wieder eine Kirmes geben. Dahinter steht ein neuer Verein: der Eventverein Crottendorf. Das von Freitag bis Sonntag geplante Programm im Park soll laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Christian Kühn über das klassische Kirmes-Angebot hinausgehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
01.10.2025
2 min.
Gesperrter Zubringer S 268 im Erzgebirge: Ein Abschnitt ist wieder offen
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar.
Die S 268 in Crottendorf ist in einem Bereich wieder befahrbar. Obwohl es auf dem Zubringer noch zwei Baustellen gibt, endet damit eine Ausnahmesituation.
Annett Honscha
01.10.2025
1 min.
Crottendorf lädt zum dritten Dorfflohmarkt ein
In Crottendorf (Foto) und Walthersdorf findet der dritte Dorfflohmarkt statt.
Etwa 60 Beteiligte wollen am Sonntag beim Dorfflohmarkt in Crottendorf und Walthersdorf mitmachen. Ein Teil der Einnahmen ist für neue Vereine gedacht.
Annett Honscha
Mehr Artikel