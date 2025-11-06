Dorf im Erzgebirge treibt Pläne für neue Grundschule in Holzbauweise voran

Crottendorf hat einen Architektenwettbewerb für den Bau einer neuen Schule ins Leben gerufen. Auch für den Altbau gibt es nun eine Vision.

Die Gemeinde Crottendorf treibt Vorbereitungen für den Bau einer neuen Grundschule voran. Nach einer Grundsatzentscheidung des Gemeinderates für das Projekt und ersten Beschlüssen sind weitere Schritte erfolgt.