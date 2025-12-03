Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Märchenprinz Pavel Trávníček kommt wieder ins Erzgebirge

Pavel Trávnicek, der Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, kommt nach Annaberg.
Pavel Trávnicek, der Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, kommt nach Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Jasmin Großmann aus Radebeul ist auch dabei – als Aschenbrödel. In einem Kostüm, das dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht.
Jasmin Großmann aus Radebeul ist auch dabei – als Aschenbrödel. In einem Kostüm, das dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Bild: Ulf Dahl
Ansturm zur Fabulix-Autogrammstunde von Pavel Trávníček im Sommer bei der „Freien Presse“. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen.
Ansturm zur Fabulix-Autogrammstunde von Pavel Trávníček im Sommer bei der „Freien Presse“. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen. Bild: Robby Schubert
Am Montag besucht der Schauspieler wieder das „Freie Presse“-Haus am Markt und signiert seine Autobiografie „Drei Haselnüsse für den Prinzen“.
Am Montag besucht der Schauspieler wieder das „Freie Presse“-Haus am Markt und signiert seine Autobiografie „Drei Haselnüsse für den Prinzen“. Bild: Robby Schubert
Pavel Trávnicek, der Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, kommt nach Annaberg.
Pavel Trávnicek, der Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, kommt nach Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Jasmin Großmann aus Radebeul ist auch dabei – als Aschenbrödel. In einem Kostüm, das dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht.
Jasmin Großmann aus Radebeul ist auch dabei – als Aschenbrödel. In einem Kostüm, das dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Bild: Ulf Dahl
Ansturm zur Fabulix-Autogrammstunde von Pavel Trávníček im Sommer bei der „Freien Presse“. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen.
Ansturm zur Fabulix-Autogrammstunde von Pavel Trávníček im Sommer bei der „Freien Presse“. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen. Bild: Robby Schubert
Am Montag besucht der Schauspieler wieder das „Freie Presse“-Haus am Markt und signiert seine Autobiografie „Drei Haselnüsse für den Prinzen“.
Am Montag besucht der Schauspieler wieder das „Freie Presse“-Haus am Markt und signiert seine Autobiografie „Drei Haselnüsse für den Prinzen“. Bild: Robby Schubert
Annaberg
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Märchenprinz Pavel Trávníček kommt wieder ins Erzgebirge
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Ansturm beim Märchenfilmfestival Fabulix im Sommer kommt der beliebte Schauspieler erneut zur Autogrammstunde zur „Freien Presse“ in Annaberg-Buchholz. Aschenbrödel ist auch dabei.

Märchenhaft wird es am Montag noch einmal im Haus der „Freien Presse“ am Markt in Annaberg-Buchholz. Nach der riesigen Resonanz auf seine Autogrammstunden beim diesjährigen internationalen Märchenfilmfestival Fabulix im Sommer, hatte Schauspieler Pavel Trávníček – der Prinz aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.07.2025
3 min.
Sorge um Märchenprinzen aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Wie geht es Pavel Trávníček?
Pavel Trávnícek will im August wieder nach Annaberg kommen.
Von Herzinfarkt und Notoperation bei dem beliebten Schauspieler aus Tschechien war vor wenigen Tagen die Rede. Platzt womöglich der Auftritt des 74-Jährigen im Erzgebirge?
Antje Flath und Katrin Kablau
04.12.2025
4 min.
Mittel gegen Stundenausfall im Vogtland: Schüler wuppen den Informatik-Unterricht selbst
Behielt den Überblick: Collin Leistner bei seinem zweiten Einsatz als Projekt-Lehrer.
Beim Modellprojekt „Schüler unterrichten Schüler“ an der Trützschler-Oberschule Falkenstein geht es für zwei junge „Lehrer“ nicht nur um Erkenntnisgewinn. Welchen ersten Hintergrund hat die Kooperation?
Sylvia Dienel
04.12.2025
4 min.
Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf.
Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Einige Märkte in der Region öffnen nur am kommenden Wochenende ihr Türen. Doch auch wer auf Weihnachtstrubel gerade keinen Bock hat, kommt auf seine Kosten.
unseren Reporterinnen und Reportern
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
21.08.2025
2 min.
Das gibt’s nur im Erzgebirge: Warum vor dem Wünsche-Haus der „Freien Presse“ eine lange Schlange steht
Märchenprinz Pavel Trávníček ist auch beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz der ungekrönte Publikumsliebling. Am Donnerstag gab es einen Ansturm.
Katrin Kablau
Mehr Artikel