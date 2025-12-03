„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Märchenprinz Pavel Trávníček kommt wieder ins Erzgebirge

Nach dem Ansturm beim Märchenfilmfestival Fabulix im Sommer kommt der beliebte Schauspieler erneut zur Autogrammstunde zur „Freien Presse“ in Annaberg-Buchholz. Aschenbrödel ist auch dabei.

Märchenhaft wird es am Montag noch einmal im Haus der „Freien Presse“ am Markt in Annaberg-Buchholz. Nach der riesigen Resonanz auf seine Autogrammstunden beim diesjährigen internationalen Märchenfilmfestival Fabulix im Sommer, hatte Schauspieler Pavel Trávníček – der Prinz aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für... Märchenhaft wird es am Montag noch einmal im Haus der „Freien Presse“ am Markt in Annaberg-Buchholz. Nach der riesigen Resonanz auf seine Autogrammstunden beim diesjährigen internationalen Märchenfilmfestival Fabulix im Sommer, hatte Schauspieler Pavel Trávníček – der Prinz aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für...