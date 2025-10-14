Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drei Unternehmen aus dem Erzgebirge stehen im Rennen um „Sächsischen Meilenstein 2025“ im Finale

Können auf den „Meilenstein" hoffen: Natascha Heinrich hat das „Waldeck" von Vater Lutz übernommen.
Können auf den „Meilenstein“ hoffen: Natascha Heinrich hat das „Waldeck“ von Vater Lutz übernommen. Bild: Niko Mutschmann
Können auf den „Meilenstein“ hoffen: Natascha Heinrich hat das „Waldeck“ von Vater Lutz übernommen.
Können auf den „Meilenstein“ hoffen: Natascha Heinrich hat das „Waldeck“ von Vater Lutz übernommen. Bild: Niko Mutschmann
Drei Unternehmen aus dem Erzgebirge stehen im Rennen um „Sächsischen Meilenstein 2025“ im Finale
Das Waldeck Oberwiesenthal, die Steinmetzwerkstatt Scheunert aus Stollberg und die Malerfirma Fehrenbach aus Annaberg-Buchholz können auf Preisgelder in Höhe von insgesamt 17.000 Euro hoffen.

Die Betriebsgesellschaft Waldeck Oberwiesenthal, die Steinmetzwerkstatt Scheunert aus Stollberg und die Malerfirma Fehrenbach aus Annaberg-Buchholz haben im Wettbewerb „Sächsischer Meilenstein 2025“ die Finalrunde erreicht. Vergeben wird der Preis von der Bürgschaftsbank Sachsen (BBS) für erfolgreiche Unternehmensnachfolge in den Kategorien...
16.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: E-Sports, Festival in Lost Place, Oktoberfest, Schätztag
Im alten Erzgebirgsbad in Thalheim findet am Wochenende ein Rave statt. Und noch einiges mehr.
E-Sports hält Einzug im Erzgebirge. Die heimische Sparkasse richtet ihren 1. E-Sport-Cup in Annaberg-Buchholz aus. Und es gibt noch eine Premiere.
unseren Redakteuren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
27.09.2025
1 min.
Hotel im Vogtland für Preis nominiert: Was hier vorbildlich läuft
Lisa Vollmer und ihr Mann Malte haben die Hotel-Pension „Vier Jahreszeiten“ übernommen.
Lisa Vollmer und ihre Mutter Heidi Borsutzky von der Hotel-Pension „Vier Jahreszeiten“ in Bad Elster können auf den Unternehmensnachfolge-Preis hoffen.
Ronny Hager
