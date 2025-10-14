Drei Unternehmen aus dem Erzgebirge stehen im Rennen um „Sächsischen Meilenstein 2025“ im Finale

Das Waldeck Oberwiesenthal, die Steinmetzwerkstatt Scheunert aus Stollberg und die Malerfirma Fehrenbach aus Annaberg-Buchholz können auf Preisgelder in Höhe von insgesamt 17.000 Euro hoffen.

Die Betriebsgesellschaft Waldeck Oberwiesenthal, die Steinmetzwerkstatt Scheunert aus Stollberg und die Malerfirma Fehrenbach aus Annaberg-Buchholz haben im Wettbewerb „Sächsischer Meilenstein 2025" die Finalrunde erreicht. Vergeben wird der Preis von der Bürgschaftsbank Sachsen (BBS) für erfolgreiche Unternehmensnachfolge in den Kategorien...