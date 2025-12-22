Drei Verletzte nach Wendemanöver im Erzgebirge

Annaberg
Auf der B 95 sind ein Ford und ein Mercedes zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Annaberg-Buchholz.
Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 95 bei Annaberg-Buchholz ereignet: Beteiligt waren ein Ford und ein Mercedes, die auf der Chemnitzer Straße (B 95) aus Richtung Schönfeld in Richtung Kreisstadt unterwegs waren. Etwa anderthalb Kilometer nach dem Ortsausgang von Wiesa wendete die 47-jährige Fahrerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.