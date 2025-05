Dreister Diebstahl im Erzgebirge: Firma erneut in großem Stil bestohlen

Ein Familienunternehmen in Annaberg ist wieder Opfer von Verbrechern geworden. Erneut wurden mehrere Baumaschinen gestohlen.

Die Firma Hein Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH an der Alten Poststraße in Annaberg-Buchholz ist erneut in großem Stil bestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, sind in der Nacht von Montag zu Dienstag von dem Firmengelände zwei Baufahrzeuge gestohlen worden. Es ist fast exakt zwei Jahre her, als eine Verbrecherbande...