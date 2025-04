Durchsuchungsbeschluss im Erzgebirge: Polizei stellt Drogen und Waffe sicher

Ein Großeinsatz hat sich vergangene Woche in Crottendorf ereignet. Gegen einen Tatverdächtigen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.

Im Zuge von Ermittlungen gegen einen 24-jährigen Deutschen hat ein größeres Polizeiaufgebot in Crottendorf einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Chemnitz umgesetzt. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, ereignete sich der Einsatz in den Morgenstunden am vergangenen Donnerstag nahe der Annaberger Straße. Die Einsatzkräfte stellten...