E-Bike-Diebstähle im Erzgebirge: Polizei ermittelt Zusammenhang

In Annaberg-Buchholz haben Unbekannte zwei E-Bikes aus Kellern an der Haldenstraße gestohlen. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.

Zwei hochwertige E-Bikes sind in Annaberg-Buchholz in den vergangenen Tagen aus Kellerabteilen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstraße in einen Keller ein. Dort hebelten sie ein Abteil auf und entwendeten daraus ein schwarzes E-Bike des Herstellers Diamant. Das Damenrad hat...