Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In die Keller zweier Mehrfamilienhäuser wurde in Annaberg-Buchholz eingebrochen.
In die Keller zweier Mehrfamilienhäuser wurde in Annaberg-Buchholz eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
In die Keller zweier Mehrfamilienhäuser wurde in Annaberg-Buchholz eingebrochen.
In die Keller zweier Mehrfamilienhäuser wurde in Annaberg-Buchholz eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Annaberg
E-Bike-Diebstähle im Erzgebirge: Polizei ermittelt Zusammenhang
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Annaberg-Buchholz haben Unbekannte zwei E-Bikes aus Kellern an der Haldenstraße gestohlen. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.

Zwei hochwertige E-Bikes sind in Annaberg-Buchholz in den vergangenen Tagen aus Kellerabteilen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstraße in einen Keller ein. Dort hebelten sie ein Abteil auf und entwendeten daraus ein schwarzes E-Bike des Herstellers Diamant. Das Damenrad hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:26 Uhr
2 min.
Umgestürzte Bäume und ausgefallene Fähren durch Herbststurm
Sturmböen sorgen in Norddeutschland für einzelne Sperrungen und Ausfälle – größere Schäden bleiben aus.
Teils orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde sind über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Das Wetter wirbelte auch Fähr-Fahrplan und Bahnverkehr von und nach Sylt durcheinander.
15:00 Uhr
1 min.
Einbrecher in Kellern in Freiberg zugange
In Freiberg wurde eingebrochen und ein wertvolles E-Bike gestohlen.
Unbekannte brachen in die Keller eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen unter anderem ein wertvolles E-Bike mit.
Stephan Lorenz
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
23.08.2025
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge: E-Bike aus Keller gestohlen
Ein Fahrraddiebstahl beschäftigt die Polizei in Annaberg.
Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus in Annaberg-Buchholz. Noch sind nicht alle Details dazu ermittelt.
Antje Flath
Mehr Artikel