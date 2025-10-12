Echte Levi’s, Tramper und ein langer Zopf – warum im Erzgebirge der Blues unsterblich ist

Knapp 300 Gäste haben Samstagabend in der „Alten Brauerei“ in Annaberg-Buchholz bis weit nach Mitternacht die Musik zelebriert. Weshalb es beim Klassentreffen zur 32. Annaberger Bluesnacht gleich zu Beginn emotional wurde.

„Blues stirbt mit den Fans – und er stirbt mit den Bands.“ Eddy macht nicht viele Worte um seine Blues-Philosophie. 100 Millionen Mal habe er die Songs gehört, die ihm immer wieder aufs Neue die Nackenhaare aufstellen, sagt der Annaberger. Er holt sich und Kumpel Jürgen ein Bier und schon verschluckt die schwere Luft die beiden Männer im...