Ehrenfriedersdorf: Tanzkinder rocken den Weihnachtsmarkt

Am Wochenende war auf dem Markt in Ehrenfriedersdorf viel los. Der Weihnachtsmarkt bot mit einem großen Programm für Groß und Klein auf.

Wer die B95 durch Ehrenfriedersdorf fährt, dem fällt der große Weihnachtsbaum auf dem Markt auf. Am Samstag hüllte ihn Nebel ein und zauberte damit eine besonders heimelige Atmosphäre. 13.30 Uhr begann dann mit Bergaufzug, Stollenanschnitt der Ehrenfriedersdorfer Bäcker und Konzert des Bergmännischen Musikvereins der Weihnachtsmarkt. Ein...