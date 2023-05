Ein Annaberger und seine unerschütterliche Liebe zu Depeche Mode

Es wird ein emotionaler Moment werden am Freitagabend auf der Festwiese in Leipzig, wenn Depeche Mode bei ihrem ersten von acht Deutschlandkonzerten "World in my Eyes" anstimmt. Das Lieblingslied des vor genau einem Jahr verstorbenen Andrew Fletcher, dem langjährigen Keyboarder der Band. 75.000 Menschen werden in der Messestadt erwartet. Einer von...