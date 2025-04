Ein Berg aus Plüschtieren im Erzgebirge und warum ein Dekorateur darunter verschwindet

Am Samstag hat die Oper „Der Barbier von Sevilla“ Premiere im Eduard-von-Winterstein-Theater. Dabei spielen auch fast 300 Plüschtiere eine wichtige Rolle. Aber was macht die Torte im Schnürboden?

Plüschtier-Alarm im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz: Das Theater hatte zu Beginn dieses Jahres einen entsprechenden Aufruf gestartet. Für die Gestaltung des Bühnenbildes in der Komischen Oper „Der Barbier von Sevilla“ wurden Plüschtiere mit einer Größe von mindestens 15 Zentimetern gesucht. Die Resonanz war so...